Seks spennende hjerteslag på Dverberg 

Teaterinstruktør Nikoline Spjelkavik delte ut en kjærlighetssang til hver av de seks kursdeltakerne Runa Sørludsengen Stave, Karina Næss, Marie Skoglund, Eskild Jakobsen, Maja Bergvik Lugavic og Frida Marie Erika Nordheim på onsdag.

Tre intensive timer hver dag til forestillingen lørdag hadde de på seg til å produsere en teaterforestilling. Generalprøven gjorde de fem minutter før publikum kom på urpremieren lørdag.

Ungdommene er i alderen 13-15 år, og har tidligere deltatt i juleteateret der de fremfører andres historier. Denne gangen delte de sine egne historier med rom for publikums tolkninger. Spjelkavik sier at forestilingen er et tilbud til ungdommen i håp om at de skal fortsette i teaterklubben.

Resultatet kan du se glimtvis ved å klikke på videolinken.