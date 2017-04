«La sør-kommunen leve»

Nå blir det sykehjemsdebatt i Andøy Rådmannen vil ha nytt sykehjem på Andenes Rådmann Kirsten Lehne Pedersen vil bygge Andøys nye sykehjem på Andenes. I tillegg vil hun bygge flere omsorgsboliger på Dverberg.

Folk fra hele Andøy lenket seg sammen for å kjempe for fortsatt sykehjem på Åse. På verandaen utenfor ABBS spilte Åse musikkorps, mens Tommy Søberg holdt appell.

– Sør-kommune i Andøy som strekker seg helt til Forfjord mister 42 arbeidsplasser, dersom politikerne vedtar å bygge nytt sykehjem på Andenes istedet for på Åse som er lokaliteten i dag. Prosentvis basert på antall innbyggere i sør og i nord, vil sør-kommunen ved et så stort tap av arbeidsplasser, bli like hardt rammet som Andenes blir ved nedleggelsen av Andøya flystasjon, sa Søberg. Han minnet om den nye skolen som bygges i Risøyhamn som ikke trengs, dersom sykehjemmet bygges på Andenes. Da rådet han poliltikerne til å utvide skolen der ute, siden den nå allerede er sprengt. Videre minnet han om den ustabile legedekningen på Andenes som neppe blir noe bedre av at et nytt sykehjem kommer dit.

– Dette betyr «krig» – Dette betyr «krig» i Andøy, sier Andøylistas John Helmersen om rådmannens innstilling.

– Vi må stå sammen og verne om alle arbeidsplassene vi har i kommunen. Vi er en langstrakt kommune som er dyr å drifte, og det er ikke noe vi kan gjøre noe med, avsluttet Søberg.

Solsvik om sykehjem: – Lokalisering blir utfordrende Ordfører Jonni Solsvik håper sykehjemsdebatten vil handle om mer enn bare plassering. – Men jeg skjønner at lokalisering blir utfordrende, sier Solsvik.

Initiativtaker og arrangør, leder Marit Kinn Arntsen i Risøyhamn vel sier at det ennå ikke er for sent å stå på for fortsatt sykehjem på Åse.

– Det hjelper å stå på. Vi skal ikke sitte på gamlehjemmet på Andenes og angre på at vi ikke gjorde noe, sier hun.

Hun påpekte at man slipper å slåss med regjeringen om dette, men at man trenger et godt forhold til Andøy kommune.

– Vi skal jobbe for en samlet kommune som skal være god og trygg å bo i, sa Arntsen som var rørt over den gode oppslutningen om arrangementet.

