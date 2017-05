– Ingen omstilling dersom det blir oljeaktivitet

Uværet stoppet 1. mai-toget på Andenes søndag ettermiddag, men budskapene fra to hovedtalere og fire appellanter var dessto sterkere innendørs på Folkets Hus.

Beklemt

Sissel Baraa i Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe advarte mot oljeaktivitet sett i lys av Andøy kommunes kommende omstillingsarbeid.

– I omstillingssøknaden fokuseres det på satsningsområder som fokuserer på rent og friskt hav. Som fiskeri og hvalsafari og andre havbaserte næringer. Da kan vi ikke tillate oljeaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Nordland Arbeiderpartis Anette Davidsen var tydelig beklemt over å komme til Andøy etter at moderpartiet hadde vært med på å legge ned Andøya flystasjon.

– Det er litt merkelig å stå her og representere Arbeiderpartiet etter alt som har skjedd. Jeg forstår at mange er skuffet. Det er en ting jeg vil si, og det er at Nordland Ap kjempet til siste slutt i Stortinget med sin gruppe, sa Davidsen. Møteleder John Helmersen forsikret at de fortsatt hadde full tillit til Nordlandsbenken.

Hamret løs på regjeringen

LO/Fagforbundets Charlotte Heimtoft Lassessen pekte på at den sittende regjeringen har skapt større forskjeller i samfunnnet.

Hovedtaler Marius M. Jøsevold i Nordland SV fortsatte å hamre løs på sittende regjering og viste hvordan forskjellene øker og fellesskapene forvitrer i pakt med resten av verden. Han manet til forandring. Blant annet ved at Norge må omstille seg bort fra olja.

Anne-Christine Theodorsen i Andøy bonde- og småbrukarlag påpekte viktigheten av å kjempe for et selvstendig jordbruk i Norge.

Hilde Flobergseter i Bevar Andøya Flystasjon lovet at de fortsatt hadde noen ess i ermet framover.

Andenes skolemusikk med drillerne sørget for å piffe opp stemninga med akkompagnement til kampsangene.