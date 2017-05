Poengdeling på Bleik

90: Grovfjord har vært med på notene de siste 10 minuttene. Kampen ebbet ut etter mange minutters spilleforlengelse. – Jeg tror begge lag er fornøyd med resultatet, sier Kaj Eigeland, som har fulgt andre omgang for Vol.

85: Store sjanser til både Høken og Grovfjord. Preben Hanssen treffer utsiden av stolpen. Rett etterpå er Grovfjord alene med Høken-keeperen. Spissen skyter over etter å ha vært i ubalanse i skuddøyeblikket. Mange spillerbytter bryter opp rytmen i kampen.

80: Klart Høken-overtak, men laget skaper ikke store målsjanser. Gult kort til Grovfjord-keeperen for å hale ut tiden ved utspill.

70: MÅL! 2-2. Chainarong Bråten skjærer inn fra venstre kant, skyter via en Grovfjord-spiller og i mål. Skåringen er i tråd med utviklingen i kampen.

Det er nå spilt 60 minutt, uten at det er noen klar tendens på Bleik, melder Kaj Eigeland, som nå rapporterer for Vol på Bleik. Andre omgang er nå halvspilt. Det er fortsatt jevnt, men fra Bleik meldes det at Høken er iferd med å feste grepet om kampen.

Det er pause i kampen.

Kampen er i gang igjen.

Det er 85 tilskuere, de fleste ser kampen fra bilene sine.

44: Høken har et spillemessig overtak mot slutten av omgangen. Preben Hanssen la en corner, som gikk i tverrliggeren.

42: Gult kort til Henrik Karlsen fra Høken. Han kjeftet på dommeren.

38: Høken hadde en ball i Grovfjord-målet, men fikk ikke scoringen godkjent.

1. og 16: Andreas Martinsen har skåret begge målene for Grovfjord. Det første kom etter ett minutt, og det neste i det 16. spilleminutt.

– Høken har hatt sine sjanser de også, blant annet på et frispark fra Preben Hanssen, beretter Andøypostens reporter på Bleik, Mette-Helene Berger Amundsen.

Det ser ut til å bli en målrik kamp. I det 26. spilleminutt reduserte Høken til 2-1 ved Adrian Holst. Høken hadde corner. Ballen datt ned i beina til Adrian Holst, som nettet sikkert.

Adrian Holst fikk for øvrig gult kort minutter før kan nettet. Han protesterte på en dommeravgjørelse. Dagens dommer er Ole Ragnar Jansen Knutsen fra Beisfjord.

Høkens lag

20 Simen Nilsen

2 Sindre Flemming Jensen

3 Kristian Pedersen Kaptein

5 Jørgen Andre Asperheim

19 Chainarong Bråten

11 Rune Leo Pettersen

13 Henrik Karlsen

85 Freddy Kenneth Madsen

6 Tord Fjellvang Karlsen

7 Preben Charles Hanssen

17 Adrian Skogen Holst

Grovfjords lag

1 Karl Harald Bruun

3 Daniel Paul Aleksander Pedersen

4 Stian Christensen

5 Eirik Christensen

15 Jacob Kulseng-Hansen

8 Even Bjørnå

16 Magnus Johnsen

17 Sindre Vegard Reinås Brandsegg

11 Viktor Martin Framvik Kaptein

17 Martin Berg

20 Andreas Kvernmo Martinsen