Kåret til årets nærbutikk i Nordland

Etter to år i drift har Nordmela Landhandleri & Kafé blitt et unikt samlingspunkt i bygda.

Det blir lagt merke til også utenfor kommunegrensene, for onsdag kveld, under Merkur-programmets kjøpmanns-konferanse i Bodø, måtte daglig leder Jeanett Alsos Olsen og styreleder Hans-Erik Olsen opp på scenen.

Der ble de hedret med prisen for årets nærbutikk i Nordland.

Fullt hus på butikkåpning Den nye kafeen og butikken på Nordmela fikk en strålende mottakelse.

Stor betydning for bygda

– Butikken på Nordmela har blitt en god og populær nærbutikk for sitt lokalsamfunn. Butikken har en trivelig kafe som er en sosial møteplass av stor betydning for bygda og dens samhold. Her møtes bygdas befolkning til en prat over en kopp kaffe og en matbit, heter det i begrunnelsen for utmerkingen.

Videre skrives det at butikken kjennetegnes ved godt teamwork som skaper god atmosfære i lokalene, slik at kunder trives og i økende grad benytter butikken.

Økende omsetning

– Butikken leverer et vareutvalg som er tilpasset det lokalsamfunn den er en del av. Butikken tilbyr både fersk sjømat, delikatesse-produkt og lokale matvarer og håndverksprodukt. Bygda har omfavnet de nye drivere og omsetningen er økt sterkt. Blant annet kommer flere kunder et godt stykke vei for å handle butikkens produkter. Butikken er utformet med et interiør som er sjarmerende og skaper en helt spesiell atmosfære, skriver juryen i sin begrunnelse.

Prisen ble utdelt av rådgiver Per Kjetil Jørgensen i det statlige Merkur-programmet for utvikling av distriktsbutikker.