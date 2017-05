Sp legger 120.000 kroner på bordet for egen Andøy-rapport

Som tidligere skrevet, har Senterpartiet så liten tiltro til regjeringens beregninger at de har bestilt en gransking av kostnadene, som skal gjennomføres av analysefirmaet Samfunnsøkonomisk analyse.

Nå er det klart at prislappen for denne rapporten er 218.750 kroner. Partiet har fått økonomisk drahjelp av Høyre-mann og barnehagemillionær Benn Eidissen, som har sponset partiet med 100.000 kroner, som VOL skrev i slutten av april.

Klar i juni

– Vi vil få kostnadene på bordet, og derfor har vi bestilt en ekstern analyse, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad.

Analysen skal være klar i midten av juni og kan bli en viktig del av den politiske kampen for å reversere nedleggelsen av Andøya flystasjon. Oppbyggingen på Evenes innebærer en nedleggelse på Andøya, og kostnadsberegningene for Evenes er derfor sentrale for vedtaket.

Mulig retur

I langtidsplanen har Stortinget fått inn en egen merknad om at regjeringen må komme tilbake til Stortinget dersom det dukker opp vesentlige endringer i beregningene for Evenes.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) avviser overfor Klassekampen at kostnadene for Evenes har sprukket. Prisen er 3,5 milliarder kroner.

– Så lå det en del andre kostnader for å utbedre Evenes som Nato-base, som ikke er en del av langtidsplanen og som uansett ville påløpt for oppgraderinger som en Nato-base. Totalsummen for utbyggingen av Evenes er derfor 4,2 milliarder, sier Søreide.

