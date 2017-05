– Den er stor som en ubåt

– Dette er andre gang siden jeg flytta hit at det kommer en kval på stranda her. Skjønner ikke hvorfor de skal komme hit, sier Geir Laupstad på telefon fra Dverberg.

– Nå har vi akkurat rydda fjæra for søppel, så får vi denne.

Han postet torsdag et bilde av kvalen like utenfor stranda på facebook sent torsdag kveld, og fredag morgen var den kommet ordentlig til syne. Etter at det ble kjent, har flere samlet seg for å se på kvalen.

– Det blir nok kvalsafari her i helga, om ikke teknisk etat kommer og fjerner den, sier Laupstad.