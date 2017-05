Forsiden / Nyheter / Andøy Stabilt overskudd for Andøy boligstiftelse

Har utleid nesten alt

Stabilt overskudd for Andøy boligstiftelse

Andøy boligstiftelse leier ut 94 prosent av de 174 boenhetene stiftelsen rår over. Det ga et overskudd på drøye 200.000 kroner i 2017. Men styret ser stort behov for vedlikehold av bygningsmassen.