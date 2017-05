Sykehjemssaken behandles nå

Før lokalpolitikerne slipper til med spørsmål og tar fatt på realitetsbehandlinga i saken, holder enhetsleder Aud Sellevold nå en orientering om konklusjonene til prosjektgruppa som har jobbet med å utrede behovet for antall plasser, lokalisering og behovet for utbygging av omsorgsboliger.

– Anbefalinga er at det nye sykehjemmet bygges på Andenes, ved Kiiljordheimen. ABBS fraråder man å renovere, da bygget må totalrehabiliteres. Det legges opp til etablering av nye omsorgsboliger på Dahletun, og at disse skal bygges før sykehjemmet, opplyste Sellevold.

På bordet ligger innstillinga fra formannskapet. Men alt tyder på at utfallet av debatten er relativt åpent. Ordfører Jonni Solsvik opplyste før orienteringa om at det allerede er meldt behov for gruppemøter.

– Skulle noen ha endringsforslag, bes det om at disse fremsettes så tidlig i debatten som mulig, sa Solsvik - før administrasjonens orientering åpnet saksbehandlinga.