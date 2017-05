Elg på bytur

Der ble de observert ulike steder. I vår video beiter de ved den gamle kirkegården, et steinkast eller to fra Kiilgården og fyrtårnet. Dyrene skal ha oppholdt seg i området endel timer.



Nabo Bengt Høyning varslet politiets operasjonssentral onsdag morgen, og ble ikke imponert over responsen.



- Flotte dyr, men de hører jo ikke hjemme i tettbebyggelsen. Jeg registrerer at dyrene er her fortsatt. Politiet har ikke foretatt seg noe eller sendt ut viltnemda. Det er litt betenkelig, siden dyrene kan få panikk og skape farlige situasjoner, mener han.



– Da jeg dro i et møte utpå ettermiddagen stod de fortsatt i nabohagen. Jeg spurte hos det lokale politiet om de hadde fått videreformidlet mitt varsel. Det hadde de ikke, forteller han.Hilde Flobergseter opplyste på ettermiddagen at viltnemda hadde fått beveget fjorårskalvene ut av tettbebyggelsen.– De ble fulgt ut på myra sør-øst for Klevannet, og burde finne veien ut i marka derfra, skrev hun i en Facebookmelding.