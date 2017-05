Trener på optimisme

Ordfører Jonni Solsvik innledet det hele og kalte samlingen for treningssamling på optimisme. Han var begeistret for det høye fremmøtet på 70–80 personer.

– Nå skal dere skape innhold til satsingsområdene i omstillingsarbeidet. Dere er de som har best forutsetninger for å gjøre dette. Og ikke minst ungdomspolitikerne som skal overta for oss andre etterpå, sa Solsvik, og minnet om områdene sjømat, reiseliv og Andøy spacesenter som hovedsatsingsområder.

– Det er like store krav til disse som til andre prosjekter, og de skal kvalitetssikres av Innovasjon Norge og Nordland fylkeskommune, påpekte han. Samtidig benyttet han anledningen til å presisere at han ikke er misfornøyd med omstillingsbeløpet på 80 millioner kroner.

Handler ikke om beløpet

– Vår misnøye handler ikke om beløpet, men det faktum at det ikke er tatt stilling til hvor stort omstilingsbehovet er. Det er det vi har utfordret Staten på, sier han. Innovasjon Norge ved Trond Andersen som jobber med regional omstilling i Nordland informerte om hvordan omstillingsplanen er grunnlag for bevilgninger fra fylkeskommunen. Han viste til viktigheten av målbare mål som kan analyseres og vurderes resultatmessig. Konsulent Berit Laastad i Essensi som har laget en utviklingsanalyse for Andøy kommune presiserte at det er viktig å komme fram til å hva som er mulig å oppnå i vekst og sysselsetting. Innenfor fiskeri pekte hun på viktigheten av å legge til rette for enda flere råvarer, bevare fiskekvotene i kommunen og satser mer på videreforedling. Når det gjelder reiseliv er det behov for å definere destinasjoner, bevisstgjøre Andøys fortrinn og videreutvikle eksisterende tilbud. Noe annet viktig er å jobbe fram konsepter og nisjer. Dette er like viktig som markedssiden, ble det presisert. Nå var det tid for å fordele deltakerne i gruppearbeid. Hovedagendaen var hva som måtte gjøres for å skape vekst.

– Hva må vi gjøre for å komme videre? Vi er ute etter fellestiltak som kan gjøres innenfor de områder vi har definert som hovedsatsingsfelt. Vi ønsker å peke på konkrete ting kommunen kan bistå med, og så kan bedrifter være med og gjøre initiativ, sier hun.