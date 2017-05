Medlemsflukt etter at forsvarsplanen ble lagt fram

Det er ingen tvil om at Høyre ikke er det mest populære partiet i Andøy for tiden.

Under fredagens årsmøte i Andøy Høyre kunne avtroppende leder Yngve Laukslett opplyse at de siden juni i fjor har mistet 19 medlemmer.

– Vi har fått 12 utmeldinger som er direkte relatert til LTPen og 7 utmeldinger på grunn av manglende betalt kontingent over tid, sa han, og la til at de i perioden ikke har fått en eneste nyinnmelding.

– Per i dag har 41 registrerte medlemmer, og av de har 21 betalt kontingent for 2017, sa Laukslett. Han opplyste at de i styret har jobbet bevist for å begrense medlemsflukten.

– Vi har poengtert at det er i harde tider man må stå på, men man kan ikke klandre de som velger å forlate partiet i den situasjonen vi er i, sa Laukslett.