Årsaken til at møtet holdes på Nordmela er at etableringa av satelittoppskytings-anlegget kan bli lokalisert i dette området av Andøy kommune – nærmere bestemt i Børvågen nord for Børra, eller på Bømyra – som strekker seg sør for bygda Bø mot Sørmela.

Administrerende direktør i Andøya Space Center, Odd Roger Enoksen, sa til VOL tidligere i vår at prosjektene kan skape opptil 300 nye arbeidsplasser.

Formålet med satsinga er å tilby fasiliteter for små og mellomstore satelitter.

– Dette har vært utredet to-tre ganger tidligere. Uten å lykkes. Nå er det bedre odds for å lykkes. Satelittene er blitt lettere og mindre, og det skytes opp langt flere. Vi har godt håp om å lykkes med satsinga, og har over tid hatt dialog med flere av de store aktørene om en slik etablering. Andøya peker seg ut som et av få velegnede steder i Europa for dette, opplyste Enoksen til de fremmøtte grunneierne – som naturlig nok er spent på hvordan planene vil berøre dem, landbruk, friluftsliv og hverdagen i området.

Enoksen opplyser at det står mellom fire lokaliseringer når det gjelder den store satelittoppskytingsbasen – som vil kreve investeringer på rundt én milliard kroner.

– Azorene, et område nord i Skottland og nær Kiruna i Nord-Sverige har man tilbudt det samme. Men flere av disse er beheftet med store ulemper. Det gjør dem mindre aktuelle, sa Enoksen.