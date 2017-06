Barth-Eide stiller for Ap

Dermed stiller alle stortingspartiene til debatten som ledes av tidligere dagsrevyanker Christian Borch. Det er Bevar Andøya flystasjon som er arrangør. Debatten avholdes 23. juni.

– Fornøyd

– Vi er veldig fornøyd med at debattpanelet nå endelig er satt. Vi ser frem til en meget interesant debatt rundt langtidsplanen. At Arbeiderpartiet velger å sende tidligere utenriks- og forsvarsminister Barth Eide til debatten vår er vi selvsagt veldig glade for. Vi har jobbet i lang tid med panelet og er svært fornøyd med hvordan ser ser ut nå, sier Kristian Leerstang Sørensen til VOL.

Mandag meldte VOL at Bevar Andøya flystasjon fortsatt ventet på avklaring på hvem som skulle stille for Ap. De andre partiene hadde da avklart sine deltakere.

Panelet

Debattpanelet består dermed av senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Venstre skulle ha stilt med partileder Trine Skei Grande. I stedet kommer Ola Elvestuen.

Dagrunn Eriksen (tidligere nestleder i KrF) kommer og Torgeir Knag Fylkesnes (stortingsrepresentant for SV i Troms) stiller også.

Hårek Elvenes stiller for Høyre. Han er stortingsrepresentant fra Akershus. Fremskrittspartiet stiller med Kenneth Svendsen, stortingsrepresentant fra Nordland.

Miljøpartiet De Grønne stiller med Toine Sannes fra Sortland. Hun er partiets listetopp i Nordland foran høstens stortingsvalg.

LO-lederen og Mood

Pensjonert generalløytnant Robert Mood og LO-leder Hans Christian Gabrielsen har også meldt sin deltakelse i debatten.