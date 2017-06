Rekordsøkning til romteknologi

Hun sier at det er 136 søkere som har romteknologi som ett av sine tre førstevalg. Av disse er det 58 som har romteknologi som sitt førstevalg.

– Dette er flere søkere enn vi har hatt før. Vi vet ikke helt hvorfor det er slik. Vi har markedsført oss på nett og har også brukt tidligere elever til å informere rundt om på skoler, sier Ingebrigtsen.

Tre klasser

Andøy videregående skole har i dag tre klasser i romteknologi med totalt 36 elever.

– Antall søkere viser at det er grunnlag for å ha fire klasser. Det får vi ikke til fra høsten. Vi mangler lokaler og rekker ikke å rekruttere lærere. Holder søkermengden seg til neste år, er det aktuelt å jobbe for å fire klasser, sier Ingebrigtsen.

Med droner på timeplanen – Droner kommer til å bli stort i fremtiden, sier Kamil Krzyzanowski. Han er en av elevene ved Andøy videregående skole som har droner på timeplanen.

Romteknologilinja er en såkalt landslinje. Det vil si at det er staten som finansierer utdanninga, og ikke fylkeskommunen slik det er med de fleste andre linjene innen videregående skole.

– Penger til landslinjene bevilges direkte over statsbudsjettet og må også avklares dersom vi skal øke antall klasser, sier Ingebrigtsen.

Omstilling

Trolig vil skolen ha gode muligheter for å få gjennomslag for en slik søknad med tanke på at Andøy kommune nå får omstillingsstatus etter vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon.

– Romteknologi er en av mulighetene vi har for å vokse. Det andre er å få til nye landsdekkende tilbud, som for eksempel droner. Her har vi inne søknad om prosjektmidler, sier Ingebrigtsen.

I november i fjor kom nyheten om at Andøy videregående skole får 30 millioner kroner til et nybygg for å samle alle elevene under samme tak. I dag er romteknologielevene plassert i et annet bygg enn resten av elevene ved skolen.

– Det skal være et møte med kommunen i neste uke. Vi regner med byggestart til høsten. Nybygget skal stå klart til skolestart neste år, men vi håper at vi skal få ta det i bruk i løpet av neste vår, sier Ingebrigtsen.