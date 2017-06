I kø for å prøve seg i veggen på klatredagen

– Det kom rundt 60 klatreinteresserte for å prøve seg, av dem rundt 20 barn, forteller Stian Vik Mathisen. Han er leder i Andøy klatreklubb.

Skape klatreengasjement

Klubben har fått både t-skjorter og effekter til å dele ut til de fremmøtte, samt økonomisk støtte fra Norges klatreforbund for å arrangere klatringens dag. Det er andre året andøyklubben markerer dagen.

– Målet er å skape klatreengasjement, og vi hadde ganske mange fornøyde deltakere i år. Vi har seks forskjellige ruter som er boltet i Hestvika, alt fra lette til teknisk vanskelige med overheng, så alle fikk prøvd seg på det nivået de er, sier Mathisen. Også værgudene spilte på lag med klatreklubben denne lørdagen.

– Ja, det var flotte forhold for å klatre, fin stemning og ingen skader, så dagen var en suksess, sier Mathisen.

Seks ruter i Hestvika

De seks rutene klubben har i Hestvika har en høyde på mellom 20 og 25 meter. Til neste år satser de på å utvide klatrefeltet med flere ruter.

– Vi kommer i år til å sette opp flaggstangliner, som gjør at topptauet kan trekkes fra bakken. Disse blir hengende i sommersesongen, og gjør at man slipper å klatre led for å henge opp topptauet. Det vil gjøre det enklere å komme seg ut å klatre, tror Mathisen. Han sier at hvem som helst kan bruke klatrefeltet, så lenge de kan å sikre.

– Vi i Andøy klatreklubb kan gi de som blir medlemmer hos oss opplæring i sikring, men vi er ikke sertifiserte til å holde kurs som gir sikringsbevis, sier Mathisen. Han opplyser at det hos klatreklubben Vesterålen Vertikal på Sortland er mye kompetanse, og at de jevnlig holder kurs som gir sikringsbevis.

Buldrevegg i Nordlandiahallen?

Andøy klatreklubb ble stiftet i 2014, og har rundt 30 medlemmer.

– Av disse er det mellom fem og ti som klatrer jevnt, og hvis noen vil prøve seg, så låner vi ut klatreutstyr gratis til de som tegner medlemmskap, sier Mathisen. En av sakene Andøy klatreklubb har jobbet mye med, er innendørs klatrevegg i Norlandiahallen. Planene er satt litt på vent, både på grunn av at de må samle inn mer penger, og usikkerhet rundt hva som skal gjøres med det lekke taket i hallen.

– Vi har sett litt på muligheten til å få på plass en buldreveggløsning. For mellom 80- og 100.000 kroner får man en vegg som er ti meter lang og fire meter bred. Størstedelen av summen er en «tjukkas» på 40 kvadratmeter, slik at klatrerne lander trygt, sier Mathisen.