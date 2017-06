AIL overlegent best:

Det var aldri noen tvil om hvor poengene skulle havne i mandagens 5. divisjonskamp på Andenes. Hjemmelaget trengte riktignok ett kvarter av kampen på å ta ledelsen ved Morgan Eliassen.

To minutter senere sørget André Rydningen for 2-0 etter at Simen Strøm kriget til seg ballen på AILs venstreside. Strøm sørget selv for 3-0 med et vakkert skudd helt i krysset.

Etter det var det mest et spørsmål om hvor stor seieren skulle bli.

Hjemmelaget sørget for ytterligere to mål til før pause (Ole Johan Løvberg Lillebuen og Kristoffer Eriksen Strøm).

Redusering

Hjemmelaget var litt tammere etter pause. Det gjorde at Lukas Martin Bergli Whittaker kunne redusere til 5-1 ni minutter etter hvilen.

Rune Nybrott Hals sørget imidlertid for en brå stopp på alle bortelagets håp om et bedre resultat. 61 minutter ut i kampen slo han et innlegg fra AILs høyreside som like godt gikk rett i mål.

Sortland 3 hadde noen få sjanser i førsteomgangen. Men bortsett fra det, brukte laget kreftene på å forsvare seg mot hjemmelaget.

Erik Solhaug fikk gult kort etter pause.

Cornere

7-1 og 8-1 kom etter corner. På den første scoret Tobias Høyning, mens den neste corneren fra Håvard Selvnes gikk rett i mål.

Buh Aden Hassan fikk gleden av avslutte scoringsballet på Andenes, noe han feiret med en salto på banen.

– Vinnervilje

– Dette laget har fått en enormvinnervilje. De hater å tape. Selv om vi leder 5-0 til pause går de utpå og mener at vi kan gjøre det bedre, sier AIL-trener Tom Stenvoll etter kampen.