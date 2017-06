15 nasjoner samles ved Andøya Space Center

I møtet skal representantene diskutere status og planer framover for det internasjonale undervisningsopplegget «Mission X - Train like an Astronaut».

Øker bevilgningen til Narom Regjeringen øker bevilgningen til Narom med 6,6 millioner kroner, til totalt 15 millioner kroner, på revidert nasjonalbudsjett for 2017.

«Mission X»

– Opplegget er for mellomtrinnet og kombinerer vitenskap, ernæring og idrett. Ved deltakelse i undervisningsopplegget kan skoleklasser delta i aktiviteter som omfatter blant annet styrketrening for mannskap, foreta en romvandring, hopp til månen, klatre opp på et fjell på Mars, teste ut hvordan mat smaker i verdensrommet eller reise til en annen planet, melder Narom i en pressemelding.

«Misson X» er et undervisningsprogram som er igangsatt av den amerikanske romorganisasjonen NASA, og i Norge er det NAROM som organiserer og koordinerer aktivitetene.

Tidligere år har dette internasjonale møtet vært avholdt blant annet i Roma, London og Wien. I år er Norge vertskap, og møtet er lagt til Andøya Space Center hvor representantene også vil få en presentasjon av NAROMs aktiviteter.