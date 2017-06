Vil bygge ny kai i Risøyhamn

Th. Benjaminsen AS i Risøyhamn har i lang tid ønsket å bygge ei helt ny kai i Risøyhamn.

– Vi har planer om å bygge ei ny kai på 50 til 60 meter sør for Andøybrua. Vi har ved fem anledninger søkt om midler til tømmerkai, og nå har vi fått beskjed om at vi er kommet gjennom nåløyet. Det er dermed stor sannsynlighet at vi får midler i løpet av året, sier Benjaminsen.

Tømmerkaier

– I statsbudsjettet for 2017 er det lagt opp til at det kan benyttes 75 millioner kroner til tømmerkaier, hvorav 29 millioner kroner skal brukes i områder med sysselsettingsutfordringer, skriver Landbruksdirektoratet på sine nettsider.

En av sju

Sju av totalt 14 søkere er nå invitert til å levere en fullstendig søknad. Risøyhamn er det eneste stedet nord for Sogn som er med.

– I Risøyhamn på Andøya skisserer Th. Benjaminsen AS å bygge ei flerbrukskai. Det anslås et transportbehov for tømmer på 12.000 kubikkmeter per år, skriver direktoratet, som legger til at de sju kaiene har et totalt investeringsbehov på nær 110 millioner kroner og et tilskuddsbehov på over 80 millioner kroner.

– Vi er avhengig av å få annen finansiering på plass, men at vi får støtte fra direktoratet gjør at vi ser for oss å realisere kaia. Det er en gladsak for oss å få positive signaler, sier Benjaminsen.

Sør for brua

Selskapet eier fra før dampskipskaia i Risøyhamn, som ligger rett nord for Andøybrua. Den nye kaia skal bygges sør for brua.

– Der er det tilstrekkelig dybde og vi unngår også de begrensningene som Risøyrenna og Andøybrua gir på fartøy. Båter kan komme til denne kaia fra sør ved å gå inn Gavlfjorden, sier Benjaminsen.

– Det er derfor mer framtidsrettet å bygge kaia sør for brua, legger han til.