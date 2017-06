Høken tapte mot Landsås

Kampen åpner fartsfylt og hjemmelaget tar ledelsen etter tre minutter med Mats Oftedal. Landsås svarer raskt og utligner til 1-1 etter åtte minutter ved Aleksander Småbach. Høken har hatt flere gode muligheter til å gå i ledelsen, blant annet etter et innlegg ved Tord Karlsen. Etter en god halvtime er det fortsatt en jevn kamp, med like mange sjanser til begge.

Høken dominerer resten av omgangen og har en rekke gode angrep uten at det har resultert i nytt mål.

I andre omgang kjører Høken godt på. Simen Nilsen har kommet inn for Bendik Nustad. Landsås er farlig frempå noen ganger i starten, men keeper Madsen redder. Høken er farlig frempå ved Holst, men skuddet blir reddet av keeper. Landsås fortsetter å være farlig frempå og blir belønnet med scoring av Thomas Mikalsen 12 minutter før slutt.

Dermed leder bortelaget 2-1. I sluttminuttene får Rune Pettersen på Høken gult kort etter at han sprang i en Landsåsspiller. Høken jobber beinhardt for å utligne, men så går det som det ofte gjør i fotball, nemlig at laget som blir presset scorer et mål til. For på et langskudd signert Aleksander Småbech går bortelaget opp til 3-1. Dermed ebber kampen ut med en tomålsseier til bortelaget.

Harstadlaget Landsås vant 1-2 på krigernes egen sone i fjor høst, så det er et seiersugent hjemmelag som er i ferd med å varme opp nå.

Følgende starter for Høken:

Adrian Holst helt foran i angrep som spiss, Bendik Nustad og Tord Karlsen på hver sin angrepsving, mens Mats Oftedal, Rune Pettersen og Preben Hanssen er på midtbanen. I forsvar har Sindre Flemming Jensen og Chaiyut Bråten hver sin bekkposisjon, mens Sveinung Karlsen og Jørgen Asperheim forsvarer målet som midtstoppere. Freddy Madsen stiller sporty opp i mål, når Høkens keepere ikke er disponible.

På benken sitter Thord Jenssen, Martin Grunne, Henrik Strøm, Awet Beyene, Jonas Estenstad og Simen Nilsen.