Med Vesterålen Turlag fra Bjørnskinn til Nøss

Det opplyser Vesterålen Turlag i ei pressemelding.

Førstkommende søndag leder han turen fra Bjørnskinn til Nøss.

– Vi møtes ved Bjørnskinn kirke, og derfra samordner vi kjøring på skogsveien inn til nedre Nupvatn. Herfra går vi opp mot Vakkerdalsvatnet og passerer det på høyre side, før vi kommer opp til øvre Vakkerdalsvatnet, forteller Tor Arne.

– Her tar vi en liten pause, og vannflasker kan etterfylles. Vi følger ryggen opp mot Ressmålstinden et stykke, før vi krysser Lappmarka med kurs mot Kobbedalsskaret. Her har vi fin utsikt mot vestersida av Andøya. Fra Kobbedalsskaret går vi nordvestover og kommer opp på en rygg, som vi følger, til nedstigningen mot Memålstuvvatnet kan begynne. Her tar vi en god matpause, før stigningen opp mot Småklempan gjøres unna.Fra Småklempan går ferden videre nedover mot store og lille Småklempvatn, vi går mot Heitjønna og holder på høyre side av den. Rett etter kommer vi inn på sti, som går ned mot skogsvegen fra Nøss. Turen avsluttes på parkeringsplass her.Denne vandringa er beregnet til cirka fem timer. Den er ikke spesielt krevende, mener Tor Arne, men den går i kupert terreng med noen lange stigninger. Man bør være forberedt på det.– Godt fottøy er nødvendig, ta også med mat og drikke for turen, oppfordrer turlederen.