Spiller flydd til sykehus for observasjon

Mot slutten av kampen mellom Andenes IL og Melbo oppsto det dramatikk mandag kveld.

Siste: - Det går bra med spilleren og han blir fløyet til sykehus for obeservasjon.

En AIL-spiller jagde ballen og kolliderte med keeper. Spilleren fikk etter det VOL vet foten til keeper i brystet eller hoderegionen og ble liggende livløs på bakken. En AIL-spiller, som er lege, skal, ifølge VOL-journalist Jørn Aune, ha løpt ut på banen for å bistå.

Ambulanse og helikopter til stedet

Umiddelbart etter ble en ambulanse kjørt inn på banen og helsepersonell jobbet lenge med spilleren.

Ambulansepersonellet anså skaden som så alvorlig at de tilkalte ambulansehelikopter.

Like etter klokken 22.00 landet helikopteret som skulle frakte spilleren til sykehus.

Like etter samlet trener Tom Stenvoll spillere og publikum for å informere.

– Spilleren er alvorlig skadet og vil blir fraktet til sykehus. Noe mer kan jeg ikke si nå, sa treneren.

Observasjon

Like etter klokken 22:30 samlet AILs trenerteam VOL og publikum til en liten spontan pressekonferanse. Her ble det opplyst fra lege at det etter forholdene står bra til med spilleren og at han er fløyet til sykehus for observasjon.

Da kampen ble stoppet, gjensto det ti minutter av kampen og stillingen var 2-1 til bortelaget Melbo. Ifølge AIL-trener Tom Stenvoll vil resten av kampen spilles på et senere tidspunkt.

VOL kommer tilbake med mer så snart det kommer noe nytt i saken.