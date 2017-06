Røe Isaksen og Sanner til Andøy tirsdag

Røe Isaksen er kunnskapsminister, mens Sanner er kommunal- og moderniseringsminister. De to skal besøke Andøya Space Center og Narom (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring) der det arrangeres romfartsleir for nordiske lærere i neste uke.

– Unngår ikke Andøy – Høyres ledelse vil gjerne komme til Andøy, sier Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset.

Ordfører Jonni Solsvik sier at man også skal få til et møte mellom styret i Andøy Høyre og de to statsrådene.

– Det møtet skal også jeg være med på, sier Solsvik.

Etter vedtaket om å legge ned flystasjonen har ingen fra Høyres ledelse vært i Andøy, noe partiet har fått kritikk for. Sanner har riktignok gjort to forsøk på å komme hit. Sist var det været som satte stopper for besøket.

Havn

– Vi skal også informere Sanner om havneprosjektet på Andenes. Det skal vi gjøre nede i havna, sier Solsvik.