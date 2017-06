Stabilt høyt sykefravær i Nordland

– Nordland har, sammen med Nord-Trøndelag, det nest høyeste sykefraværet i landet med 6,4 prosent. Kun Finnmark har høyere, med 6,5 prosent. Oslo er det fylket som har det laveste sykefraværet med 4,6 prosent, heter det i pressemeldingen fra NAV.

– Sykefraværet i Nordland var 8,2 prosent for kvinner og 4,9 prosent for menn i 1. kvartal 2017, heter det videre i pressemeldingen.

– I landet som helhet er sykefraværet på 5,6 prosent i 1. kvartal 2017, som tilsvarer en økning på 2,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2016, melder NAV.

De to næringene med høyest sykefravær er helse- og sosialtjenester og transport og lagring.

Muskel og skjelett

NAV melder videre at muskel- og skjelettlidelser står for 41,3 prosent av alle sykemeldinger, mens psykiske lidelser står for 19,6 prosent av sykemeldingene.

Vesterålen

I Vesterålen er det Øksnes som har det høyeste sykefraværet med 7,3 prosent. Andøy har det laveste sykefraværet med 5,7 prosent. Hadsel og Bø har et sykefravær på 6,9, mens Sortland har 6,4 prosent.