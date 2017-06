Over 4000 på flyshow

Spektakulært flyshow på Andenes Lørdag var det duket for flyfest på Andenes.

For over 4300 tok nemlig turen lørdag formiddag for det som var et spektakulært flyshow.

Showet var en del av markeringa av Andøya Flystasjon sitt 60-årsjubileum og 333-skvadronens 75-årsjubileum.

- Det er utrolig artig å få vise frem stasjonen og flyene våre. Det er tydelig at befolkninga er glade i stasjonen, sier en pilot vi snakker med. Han ville ikke gi oss navnet sitt.

Like etter klokken 11 åpnet portene til stasjonen.

Forsvarets Musikkorps Nord-Norge gikk i front for tusenvis av mennesker forbi Orion-fly, F-16, helikoptere og til og med Nato-flyet AWACS.

Inne i Hangar G var det masser å finne på for store og små. Her var det mulig å kjøpe kaker, brus, kaffe og mye annet, samt å være med på konkurranser.

På sørsiden av hangaren var det stilt ut flere fly og det var herfra publikum fikk se fantastiske ting.

Orion-show

Orion startet showet med lavtflyging. Her var det nok mange som kjente på Andøy-patriotismen underveis. Og at Orion er et vakkert skue, er det ikke vanskelig å være enig i.

Orion var også sentral under en uoffesiell rekord. Troms Fallskjermklubb hoppet nemlig 24 i tallet ut fra et Orion-flye, noe som etter sigende er ny rekord i antall.

Orion viste også frem sine kapasiteter og avsluttet også med et spektakulært våpenshow.

AWACS

Det kanskje best besøkte flyet var AWACS. Overvåkningsflyet til Nato med den karakteristiske tallerkenen på toppen var pop hos store og små.

De fremmøtte fikk også se F-16, lasteflyet C-17 og Vampire.

24 fallskjermhoppere fra Bardufoss, som hoppet fra et norsk Orion-fly, var et spektakulært syn.

Spesielt for mange var det nok også å se Orion P3 sin erstatter P8, fra det amerikanske luftforsvaret stå side om side med P3 på Andøy Hovedflystasjon.