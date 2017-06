Holmøy vurderer å samle alt i ett rederi

2. januar i år overtok Eidsfjord sjøfarm AS aksjene i AS Andenes havfiskeselskap AS, og dermed også tråleren «Andenesfisk I». Den har nå fått nytt navn.

«Langøy»

23. mai meldte selskapet på sine nettsider at tråleren nå har fått nytt navn og heter nå «Langøy».

Bedring

Regnskapet til havfiskeselskapet for 2016 (da eid på Andenes), viser både økt omsetning og økt overskudd.

Selskapet omsatte for 142 millioner kroner, mot 125 millioner kroner i 2015.

Driftsresultatet gikk noe ned, fra 19,5 millioner i 2015 til 18,3 millioner kroner i 2016.

Drøye fem millioner kroner i lavere finanskostnader gjorde at resultatet før skatt ble på 4,9 millioner kroner i 2016, mot 1,1 millioner kroner i 2017.

361 millioner

Selskapet har en verdi på 361 millioner kroner. Det meste av dette er tråleren med 263 millioner kroner og kvoter med 54 millioner kroner.

Egenkapitalen er på 41 millioner kroner, mens gjelda er 320 millioner kroner. Det eller meste av gjelda er langsiktig gjeld.

Fusjon

Holmøy holding AS eier i dag fire trålere. De er eid av tre forskjellige selskaper. «Holmøy» er eid av Prestfjord havfiske AS, mens «Sunderøy» og «Prestfjord» er eid av Prestfjord AS. «Langøy» er eid av AS Andenes havfiskeselskap AS. Dette vurderer man å endre.

– Selskapets styre vurderer muligheten der AS Andenes havfiskeselskap blir fusjonert inn i selskapet Prestfjord AS og det dannes et stort rederi i konsernet. Vil ikke få konsekvenser for de ansatte som følger båten, heter det i årsberetningen.