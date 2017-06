Over- og underskudd for kvalsafaribedrifter

Regnskapene til Hvalsafari AS foreligger ennå offentlig, men Maan sier at det ble et underskudd på rundt 500.000 kroner.

– Vi har hatt et par gode år. I fjor brukte vi en del penger på vedlikehold, sier Maan.

Asfaltering

Han trekker blant annet fram asfaltering av plassen for senteret.

– Vi tar ikke ut overskudd i utbytte, men bruker dem til oppgradering av anlegget. Vi jobber med å gjøre Fyrvika til ei perle, og da går det med litt penger, sier Maan, som akkurat nå er mest opptatt av været har gitt selskapets kvalsafaribåter landligge i snart ei uke.

– Jeg har sluttet å irritere meg over det, fordi været får man ikke gjort noe med, men det er trist for turistene som kommer langveisfra for å dra på kvalsafari, sier Maan.

Overskudd

De to safaribåtene «Reine» og «Maan Explorer» er eid av selskapet Maan Sjøfart. Her ble det overskudd i fjor.

Selskapet omsatte for 6,4 millioner kroner og fikk et driftsresultat på 889.807 kroner. Etter finans og skatt, ble overskuddet på 582.495 kroner.

Selskapet hadde et betydelig bedre resultat året før, noe som i hovedsak skyldes salget av båten «Maan Dolphin».