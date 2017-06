– Det skal bli liv og røre

Andøy

Fullspekket med utstillere og attraksjoner blir dette den mest omfattende martnaden Risøhamn vel har arrangert.

Mange utstillere

I år er det ny rekord med utstillere som skal være på bygdetunet.

– Det er alt fra handarbeid til mat, altså alt mulig rart, sier Benjaminsen.

Det starter med swingdans på kaia når hurtigruten legger til. Det blir også geitkillinger, ansiktsmaling, loppemarked og underholdning for barna. Dette blir samlet for å gjøre det lett å finne for ungene. Hvis været er bra, blir det mulighet for å kjøre vannscooter.

Hele helgen

Helgen starter med en rekeaften ved Gammelhavna fredag kveld. Dette etterfølges med en pubkveld hvor det blir opptreden av Arthur Pettersen. Det blir også et opplegg lørdag kveld med revy i regi av Andøygutten.

– Det er duket for fest både fredag og lørdag.

Det blir da også mulighet for at bobiler og campingvogner kan stå ved skolen i Risøyhamn.

«Havblikk» og «Folkvang»

Den gamle trebåten «Havblikk» som ble bygget i Risøyhamn i 1960, kommer til martnaden og da blir det mulighet for å gå om bord.

Det er også flere andre gamle trebåter som skal legge til kai i Risøyhamn.

Et av dem er «Folkvang» som ble bygget i 1911 for Hilmar Seljevoll på Andøya. Han drev fiske med båten utenfor Andenes i to år. Deretter havnet båten i Grovfjord, der den var i bruk til 1976.

Etter det havnet båten i Oslo, der den sank. Astafjord kystlag i Grovfjord kjøpte båten i 1992, og har siden restaurert den.

Historiske kjøretøy

Vesterålen motorhistoriske klubb kommer også til martnaden med mange gamle, historiske biler og motorsykler.