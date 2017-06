Stod bom fast i bunnen i Andenes havn

Andøy

– Vi står fast i bunnen. Det er merket at det skal være 6 meter ved kaia her. Vi stikker ikke dypere enn 5 meter og 40 centimeter, så det kan umulig være 6 meter, sier skipper Sigvald Sævik.

20 tonn levende torsk ombord

Ombord har Sævik over 20 tonn levende torsk som skal pumpes iland.

– Vi har fått losset hysa ved hjelp av kar, men må snu båten for å komme nært nok med pumpa. Det får vi ikke gjort nå. Vi tørr ikke prøve å gå oss løs heller, for da vi fort ødelegge noe på båten, sier han.

En følge av grunnstøtingen er at båten nå blir flere timer forsinket fra kai på Andenes.

15 arbeidere venter på land

Daglig leder ved Andenes fiskemottak, Leif Kvivesen, sier til VOL at det koster penger når slikt skjer.

– Jeg har 15 arbeidere som må gå her å vente på høyvann nå. Det tar nok et par timer til før båten er løs, sa han da vi var på kaia litt over 12.30 torsdag.

– Ikke første gang

I følge Kvivesen er det ikke første gang båter kjører seg fast ved kaia i østre havn på Andenes.

– Det har skjedd et par ganger tidligere og det gjør at havna blir mindre attraktiv for å båtene å levere i. Det gir uheldige signaler til båtene og for fiskeindustrien kan det bety at vi ikke får inn den fisken vi trenger, sier han.

Ønsker 8 meter

Kvivesen håper det store havneprosjektet nå kommer i gang raskt.

– Vi har fått bevilget masse penger til havna, så får vi håpe at de blir brukt fornuftig. De fleste båtene som bygges i dag stikker seks meter ned, og derfor ønsker vi oss åtte meters dypde inne i havna her, sier han.