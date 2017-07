Andenes er stengt på søndager

Andøy

Kommentar til leder i Andøyposten 30. juni.

Jeg er helt enig i deres skildringer her. Som utflyttet andværing besøkte jeg nettopp øya i forbindelse med forsvarsdebatten. Jeg hadde med meg min samboer som aldri før hadde vært her oppe. Hun som meg er helt enstemmig i at naturen er helt majestetisk og at Andenes og Andøya virkelig er verdt ett besøk men...

Søndagen på Andenes ble lang

Flyet vårt gikk sørover på søndag, sent på dagen, noe vi tenkte var veldig greit i og med at vi fikk en hel ekstra dag på Andenes. Men denne dagen skulle bli lang.

Både Sea Safari og Hvalsafari hadde kanselleringer denne dagen grunnet vind, noe som ikke kan gjøres noe med. Men når vi da tenkte å finne på andre ting ble vi møtt at stengte dører overalt. Arresten, Bakeriet, Fyret, Kaffehuset Strøm Eriksen og lignende…

Her virket det ikke som at turister var særlig velkommen?

Søk om å bli definert som turiststed

Jeg ønsker her å få frem nettop dette med at en bør tenkelige nytt i Andøy. En bør tenke seg om å mulig søke om dispensasjon som typisk turiststed, slik at det kan finnes aktiviteter og at turister (selvsagt også lokalbefolkning) kan gå i butikker, spise på kafé og lignende også på søndager!

Jeg er stolt av hjemplassen min, men må innrømme at jeg synes det var trist å kun møte stengte dører. Jeg er sikker på at kommunen vil få gjennomslag for en søknad som typisk turiststed, og jeg mener dette vil komme kommunen svært godt tilgode. Her kan en selv bestemme hva en ønsker, som typisk turiststed kan en åpne for åpning av butikker for eksempel bare i sentrum, en kan gi åpning for eventuelt kun formiddagsåpent, en kan velge å linja være at også dagligvarebutikkene kan ha åpent. Mulighetene er mange og dette er noe kommunen på lang sikt vil kunne tjene på!

Eneste åpne butikk er langt fra sentrum

En annen ting jeg også synes veldig merkelig er at plassens eneste søndagsåpne butikk ligger langt unna «sentrum» og der hvor turistene ferdes! Vi som ikke har bil synes dette var veldig tungvint, og det gjør det vanskelig å være turist på Andenes om de andre aktivitetene har kanselleringer.