Andøy

I dagens avis kan du lese om Nasjonal turistveg som er godt i gang med bygging av rasteplass og toaletter ved Bukkekirka. Et prosjekt som for alvor vil trekke Andøy inn i den storstilte internasjonale markedsføringen av 18 utvalgte turistveier i Norge.

Reiselivssjef Astrid Berthinussen sa nylig til vol.no at hun tror på videre vekst for reiselivsbedriftene i Vesterålen. Det er en økning i både antall turister og visningsturer for journalister og bloggere.

Regionen sør for oss, Lofoten, ligger noen kval-lengder foran oss når det gjelder antall turister, og har de seneste årene begynt å merke de negative sidene av «masseturismen». I fjor ble turistskatt et tema der. Bakgrunnen er at infrastrukturen ikke er god nok med tanke på at et så stort antall mennesker skal komme på besøk.

Søppel etter turistene langs de vakre strendene, avføring og toalettpapir langs stiene til utsiktspunktene og bobiler som parkerer overalt, er bare noen av problemstillingene de sliter med.

Med økende turisme til vår kommune er dette problemstillinger som ganske sikkert vil komme også her. Det vil si, ta deg en tur i grøftekanten ved rasteplassen turistene kommer til rett over kommunegrensa fra Sortland, så ser du at vi allerede er der.

I Andøy har vi ett offentlig toalett langs veiene. Det ligger ved fergekaia på Andenes. Søppelkonteinere hvor turistene kan kvitte seg med avfallet sitt, er det heller ikke mange av. Vi hører om næringsdrivende som opplever at turistsøpla ligger i deres konteinere når de kommer på jobb om morgenen.

Vi mener det er på tide at turistkommunen Andøy tar grep og sikrer både flere toalettmuligheter, som ikke er avhengig av butikker og kafeers åpningstider, og at det utplasseres søppelkonteinere på strategiske steder i kommunen.

Slik kan vi kanskje komme «turistproblemene» i forkjøpet, og unngå å havne der Lofoten er i dag. Det skal relativt lite tilrettelegging til fra kommunens side for å unngå forsøpling og avføring i den vakre naturen vår. Et dårlig rykte ute i verden vil derimot koste både tid og mange penger å kvitte seg med.