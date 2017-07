Vil gjøre gamleskolen på Andenes til artist recidency

Andøy

Ideen til å få til en såkalt Artist Recidency på Andenes er noe som har vært en ambisjon for Mariel Amélie, som kunstnernavnet hennes er, i en årrekke.

– Jeg har alltid vært kreativ og laget ting. Og det er mye på grunn av oppveksten min på Andenes. Jeg hadde tilgang til pappa sin trekjeller, bestemor var flink å sy og viste meg det. Og det å skape ting i de rammene på Andenes, med den stillheten og roen som er der er noe som er helt spesielt, sier hun.

Denne stillheten er noe hun har savnet i verdensmetropolen London, hvor hun nå bor og jobber.

– Den stillheten og roen å skape i er helt unik, og noe jeg helt klart savner i London. Så har jeg tenkt på at de rammene en har for å skape noe vil jeg dele med andre kunstnere fra hele verden.

– Flere involvert

Først var tanken å kjøpe et gammelt hus å ha en artist recidency der. For de som lurer så er dette da et sted hvor kunstnere kan komme og bo og skape kunst vekke fra sitt normale miljø. Dette kan være steder som tar seg betalt, eller får støtte fra offentlige instanser.

Da hun så at Andøy kommune måtte kvitte seg med gamle Andenes skole, begynte en idé å forme seg hos Mariel Amélie.

Kjøp falt gjennom

– Den ligger så fint til og selv om det blir et helt annet prosjekt enn det jeg hadde tenkt meg, så kan jeg også få flere folk involvert i et slikt prosjekt.

Skolen har ikke blitt brukt siden midten av 80-tallet. Den ble bygget i 1936 og har etter at den ble sluttet å brukes som skole, blitt brukt til å holde blant annet kurs. Nå er skolen såpass preget av forfall at den trenger en real renovering for å ikke falle sammen. Andøy kommune håper å få den solgt til velvillige som kan ta seg av renovering. Om ikke vil de rive skolen.

Kickstarter

Like før jul falt et kjøp av skolen gjennom da kjøperen trakk seg. Og det å kjøpe bygget er en økonomisk belastning. Bare det å holde bygget gående koster i da Andøy kommune 3-400.000. Rapporter utarbeidet av konsulenter for Andøy kommune har vist at bygget må renoveres for 12 millioner kroner og at det vil koste 2 millioner kroner bare å få i stand det mest akutte.

Mariel Amélie har vært i kontakt med kommunen og kan få kjøpe skolen for en symbolsk sum. Men for å ta på seg et slikt enormt oppdrag, vil hun først se om hun kan få trommet sammen penger til å komme i gang med prosjektet.

– Derfor har jeg nå lagt ut dette på Kickstarter. Om folk i Vesterålen gir litt fremover, så kan det være nok til at vi kan få dette til.

Kickstarter er et amerikansk kommersielt firma, som ble etablert i 2009 for å tilby verktøy til å reise kapital for kreative prosjekter, via folkefinansiering på deres hjemmesider. Her har Mariel Amélie satt et mål om 300.000 innsamlet. Om det målet ikke nås, trekkes heller ikke folk beløpet de vil gå inn å støtte.

– 300.000 en start

– Men 300.000 er vel en dråpe i havet ut fra det du egentlig trenger her?

– De 300.000 er mer en sum som jeg tenker jeg kan drifte bygningen i ett år mens jeg forsøket å søke om penger fra offentlige instanser til restaureringen. Dette for at jeg ikke ønsker å ta på meg et slikt prosjekt uten å ha en viss sikkerhet, sier hun.

Hun har snakket med folk som vil hjelpe henne å søke om det kommer så langt. Mulige instanser å søke er for eksempel Riksantikvaren.

– Et stykke igjen

Så langt har 19 personer gitt penger til en samlet sum av 14.900 kroner ( 8. juli). Et stykke fra målet.

– Det er et stykke igjen. Men om alle som bor i Vesterålen gir litt, så er vi ikke så langt unna. Så jeg håper at folk kan bli med på dette.

På sin facebookside har Mariel Amélie en link til kickstartersiden sin. Her ligger det også en film hvor hun forteller om prosjektet og hvor hun viser rundt inne i skolebygningen. Videoen kan du se i videovinduet over.