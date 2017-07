Andøy

VOLs reporter Linn Cecilie Rønneberg sier at ambulansen er kommet til stedet og at de to personene i bilen blir sjekket av ambulansepersonellet.

Etter en kort sjekk, er det klart at ingen av dem blir tatt med til sykehus.

Ulykken skjedde rett før man kjører ut av 60-sonen på Strandland på vei mot Sortland. Bilen ligger i ei dyp grøft.

Bergingsbil er nå på vei fra Sortland.