Kom cruise-veien for å hilse på

Andøy

Cruise-skipet «Hebridean Sky» ankom Andenes tirsdag med 100 australske turister om bord. Cruiset startet i Bergen og avsluttes onsdag i Tromsø.

For to av passasjerene om bord ble imidlertid ankomsten litt spesiell.

– Datteren vår er gift med et søskenbarn av Lilla Andreassen. Hun og svigersønnen vår her på Andenes for to år siden, så vi ønsket å møte kjenningene her på Andenes, sier Bill.

De to ble derfor tatt med hjem til Einar og Lilla Andreassen mens resten av passasjerene besøkte kvalsenteret og romskipet Aurora i Oksebåsen.

Ankret opp

Planen var at «Hebridean sky» skulle legge til kai på Andenes ved 13.00-tiden tirsdag. Men båten dro i stedet på kvalsafari sammen med «Maan Explorer» og Øksnes-båten «Blasius II» som lå i havet utenfor Andenes. Da båten ankom Andenes, valgte man i stedet å ankre opp og frakte de rundt 100 passasjerene til land med rib-båter.

– Fantastisk

Bill og Jan sier at cruiset langs norskekysten har vært helt fantastisk.

– Rib-båtene gjør at vi kan gå i land på steder vi ellers ikke hadde kommet til. I dag fikk vi se lundefuglene i Bleiksøya og vi så også spekkhoggere på vei inn til Andenes. Det har vært helt vidunderlig, sier de to.