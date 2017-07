Lørdag fylles torget av unge kremmere

Andøy

– Vi har mange påmeldte kremmere allerede, men torget er stort, så det er plass til mange flere, sier Trude Olsen i Andøy næringsforening sin butikkgruppe. Hun sier at det bare er å komme innom henne på Andenes Herreekvipering i løpet av i dag fredag, eller søke opp Barnas torgdag på Facebook for å melde seg på.

– Det beste er å melde seg på, men rekker du det ikke før fredag kveld, så møt opp så finner vi et bord til deg, sier Trude.

Egg, krabber og spinnere

Hun forteller at de som har meldt seg på til nå skal selge alt mulig.

– Det skal selges egg, kaker, spinnere, brukte leker og en stiller med akvarium med krabber. I tillegg stiller elever fra Eventyrlig musikk på scenen, og der vil også Teaterklubb81 være. Så dette er absolutt en lørdag å få med seg i Værret, sier Trude.

En dag for unge kremmere

Butikkene vil også ha langåpent og trekke tilbudene sine ut i gata.

– Vi synes det er veldig artig at det skjer noe. Det gjør dette til et rikere sted, og jeg tror det betyr noe for folk også at det er litt liv, sier Trude, og legger til at Barnas torgdag først og fremst er en dag for unge kremmere. Hun sier at de har fått veldig gode tilbakemeldinger fra ungene som har deltatt årene før.

– Fokuset er på å slippe til ungene, og da er det viktig at vi som foreldre stiller opp og legger til rette hvis ungene har lyst til å delta, sier hun.