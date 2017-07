– Driver ikke samskap i lukket møte

Andøy

Mandag sto valg av programstyre - «Samskap», som skal ha ansvar for iverksettings av omstillingsomstilingsarbeidet i Andøy kommune på sakslista i formannskapet. Etter en lang, forklarende innledning fra ordfører Jonni Solsvik, besluttet et enstemmig formannskap å lukke møtet for å få en orientering om hvilke kandidater som var aktuelle som representanter fra næringslivet.

Lukket møte

Møtet ble lukket med bakgrunn i hensynet til personvern i kommunelovens § 31.4.

– De kandidatene det er snakk om ønsker først å få avklart om de reelt sett er kandidater før deres navn offentliggjøres. Deretter bruker vi § 31.5 som vektlegger hensynet til tungtveiende samfunnsinteresser. Siden det kan være at noen av disse kandidatene som vi er opptatt av å ha med framover trekker seg, dersom de blir offenliggjort på dette stadiet i prosessen, sa Solsvik.

Vedtaket

I vedtaket etter orienteringen heter at ordføreren skal gjøre klar en åpen innstilling med kandidater til programstyre 21. juli med mulighet for de andre partiene til å komme med innspill på kandidater i mellomtiden. Saken skal opp i formannskapet 31. juli.

Bakgrunnen for valg av programstyre ble vedtatt av kommunestyret 19. juni, der det ble avgjort at styre skal bestå av maksimum syv medlemmer, der næringslivet med representant fra hvert av satsingsområdene skal ha flertall. Videre ble det bestemt at styret skal utnevnes av formannskapet.

Forfall i protest

Da innkallingen ble sendt ut på mail tirsdag 11. juni het det at sakdokumenter legges fram i møte. Andøylistas John Helmersen valgte torsdag 13. juli å melde forfall til møte i protest mot at en så viktig sak skulle legges fram og avgjøres i samme møte, slik at representantene ikke fikk mulighet til å drøfte saken og personvalg med sine respektive partigrupper.

Ba om at saken ble utsatt

Samme dag kom det en mail fra leder og gruppeleder i Fremskittspartiet, Kolbjørn Blix om å utsette saken til etter sommerferien.

– Helt siden starten har det vært enighet om å løse dette i fellesskap, og det får man ikke gjort dersom saken behandles i et hasteinnkalt formannskapsmøte i fellesferien, mener Blix. Han gjorde samtidig oppmerksom på at plassen til Frp. kom til å stå tom på grunn av ferieavvkling (Frp er vara for Krfs Hermod Bakkevoll som ikke kunne møte).

Begjærte innsyn

Robert Svendsen fra MDG møtte som vara for John Helmersen. I møtet ble det utdelt en begjæring om innsyn i saksdokumentene i programstyrevalget fra Svendsen som han hadde fått avslag på fra rådmann Kirsten Lehne Pedersen med henvisning til at det ikke fantes noe dokument å gi innsyn i. Videre fikk han kopi av ordførerens begrunnelse for hasteinnkalling og fremlegging i møte som ble sendt til John Helmersen 12. juli. Her viser ordføreren til at han etter kommunestyrevedtaket har vært opptatt med å avklare mulige kandidater til programstyremedlemmer, og at dette arbeidet kommer til å pågå fram til formannskapet.

Ønsker ikke eksponering

– Aktuelle representanter fra næringslivet ønsker av naturlig årsaker ikke å være eksponert offentlig før det foreligger en avklaring på om de er kandidater. Dette sammen med at det ikke foreligger en avklaring fra alle aktuelle kandidater, gjør at det ikke er mulig å sende ut et forslag på sammensetning sammen med innkallingen, forklarte ordføreren. Han varslet også at han kom til å ta opp spørsmålet om første del av behandlingen skulle foregå i lukket møte. Han minnet også om at formannskapet formelt sett kan vedta å ikke sluttbehandle saken 17. juli.

Glad for selvkritikk

Robert Svendsen sier i en kommentar til Andøyposten etter møtet at han er glad for at ordføreren tok selvkritikk på hvordan saken skulle håndteres og endret innholdet i møtet underveis.

– Vi foretok ikke noen valg, slik det står i innkallinga. For meg ble det helt feil å skulle velge programstyremedlemmer på stedet, uten at vi fikk vite hvem de var i forkant. Det er ikke måten å drive samskap på. Slik det ble nå med en lukket orientering om kandidater uten at noe skulle avgjøres er helt greit. Nå får alle partier tilsendt kandidatene til programstyret i forkant av behandlingen 31. juli. Dokumenter og behandlinger som ikke fører til vedtak kan gjerne avholdes i lukket rom, men det som ikke er greit er at innstillinger og offentlige behandlinger blir unntatt offentlighet. Det må være tydelig hvem som er innstillt i forkant, slik at demokratiske spilleregler kan overholdes, slår Svendsen fast.

Uforstående ordfører

Ordfører Jonni Solsvik er helt uforstående til Svendsens innledning om at han skal ha tatt selvkritikk på hvordan saken ble håndtert.

– Jeg har aldri utfordringer med å ta selvkritikk, men i denne saken stemmer det ikke. Formannskapet hadde bedt meg om å kontakte mulige næringslivskandidater til programstyret. Da John Helmersen 12. juli reagerte på at det ikke kom til å bli noen innstilling på kandidatene i forkant, valgte jeg å stoppe den prosessen umiddelbart. Istedet valgte jeg å foreslå en orientering i lukket møte, forklarer Solsvik. Av den grunn redegjorde Solsvik for hvor langt han hadde kommet i prosessen. Hvem han hadde spurt, og hvem det gjensto å forespørre.

– Ikke rent partipolitisk

– Hvordan kunne du tro at formannskapet i en så viktig sak som valg av programstyre kunne ta stilling til dette på stående fot uten å ha en partipolitisk prosess først?

– Dette er ikke rent partipolitisk, all den tid flertallet av medlemmene skal være fra næringslivet. Vi hadde samme prosessen i forhold til valg av leder Odd Roger Enoksen i kommunestyret. Disse papirene ble også lagt fram i møtet, men jeg hadde kontaktet alle partiene på forhånd om saken. I den saken diskuterte jeg også en del navn som nå står på papiret som potensielle kandidater til medlem av programstyret. Alt dette hadde jeg planer om å gjøre rede for i møtet i går, og dersom formannskapet hadde vært klar for det, så hadde det blitt foretatt et valg i åpent møte etterpå. Nå var flere av representantene uenige i denne fremgangsmåten, og da valgte vi en åpen prosess som alle later til å være fornøyd med, avslutter Solsvik.

Avgjørende endring

Arbeiderpartiet Tina McDougall er glad for at ordføreren endret møteoppsettet til å bli en orientering, slik at partiene kunne bli klar over hvem som ble foreslått i forkant.

– Det er viktig at vi sammen kan diskutere hvem som er egnede kandidater. I denne viktige sak er det viktig å få et godt programstyre. Jeg hadde nok stemt sammen med de som ønsket utsettelse av saken, dersom alt skulle blitt avgjort i mandagens møte, slik ordføreren opprinnelig la opp til. Selv om man da hadde måttet forflytte prosessen og ikke komme i gang med omstillingsarbeidet før etter sommerferien, sier McDougall.