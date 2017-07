Åpnet leirduebane i Andøy

Andøy

Den nye leirduebanen som ble åpnet på Dverberg søndag, er den første banen i Andøy som er godkjent til å bruke under stevner.

Den andre er på Andenes, men den kan ikke sammenlignes med den som nå er på Dverberg.

På tur fikk de oppmøtte som ønsket å skyte, få prøve seg. En av de var Gøran Larsen. Han har tidligere vært med i Andøy jeger- og fiskeforening.

– Nå kan det hende jeg melder meg inn igjen. Jeg synes det er veldig bra at vi har fått en slik bane her. Her kan man trene seg til jakt, og det er både nyttig og det trengs, sier han.

Geir Einar Solvang, en av pådriverne til den nye leirduebanen, håper på økt engasjement.

– Jeg håper denne banen kan være med å gi økt interesse for skyting i Andøy. De som kommer blir å få god innføring, og alle er velkommen. Vi håper ungdom og jenter ønsker å bli med, forteller han.