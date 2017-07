Stort speiderinntog på Bleik

Andøy

Sent lørdagskveld var speiderne framme på Bleik. Dermed ble oppholdet startet med en tur i kirka, hvor de ble tatt i mot godt. Turen gikk videre til Måtind i ganske heftig vind.

Torger Ugstad bodde i to år i Andøy, men rakk å være med å stifte speiderklubb i kommunen før han flyttet for ett år siden.

– Speiderne har lært mye døgnet de har vært her. Jeg vet at været her kan skifte fort, men det vet ikke de. Nå har de fått oppleve at det kan bli vind eller regn på et blunk. Men det er godt å være tilbake, til tross været vi har hatt, sier han.

En av speiderne han har med seg fra Asker er Håvard Løkensgard.

– Dette er en opplevelse man kun opplever en gang. Da vi kom fram hit var det helt sykt å se hvor majestetisk naturen her er. Til tross vi ikke gikk helt opp på Måtind, så ser man at humøret enda er på topp, så vi koser oss her, sier han, som aldri har vært så langt nord før.