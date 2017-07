Line Tollefsen ble niende medlem i Samskap

Andøy

Mandag ble den endelige sammensetningen av programstyret for Samskap vedtatt.

Ordfører Jonni Solsvik gikk gjennom innstillingen på medlemmer som tidligere har vært referert på VOL.

Måtte bruke hasteparagrafen

Han forklarte at for å øke antallet til åtte medlemmer, og ikke syv som kommunestyret vedtok i oppdraget til formannskapet, måtte formannskapet bruke hasteparagrafen.

Det ble også lagt fram et brev fra LO Vesterålen der de viste til tidligere brev fra februar der de bebudet å få plass i styret.

Nå skrev sekretær Lillian Grøsnes at de ikke har fått svar på henvendelsen, men at de via media er gjort kjent med at det skal velges styre 31. Juli. Derfor foreslår de Line Tollefsen som styremedlem med Rita Nilssen som personlig vara.

Ikke ekkokammer

John Helmersen (AL) mente at det er viktig at styret ikke blir et ekkokammer.

– Det er medlemmer av samme familie i styret, men likevel skal det gå bra på grunn av den varierte bakgrunnssammensetningen. Det er problemstisk at det ikke er kommet inn fagforeningsrepresentasjon, men det kan løses ved å velge inn Tollefsen som niende medlem, sa Helmersen.

Han mente at formannskapet burde utvide, siden ordføreren har jobbet med saka etter kommunestyrevedtaket, og at han har sett kompleksisteten som gjør at man trenger et større styre.

Eliassen ville ha syv

Kate Eliassen (H) var opptatt av at styret ikke ble for stort og ønsket å minske innstillingen til syv medlemmer i tråd med oppdraget fra kommunestyret.

Hun mente at styrerepresentasjonen likevel ville sikre variert kompetanse.

Svein Ellingsen (Ap) mente at det var uproblematisk å utvide til ni. Knut Nordmo (Sp) støttet Helmersen. Han så på styret som et forretningsstyre der det var viktigst med bredest mulig representasjon.

– Jeg er innstilt på å være romslig og raus. Leder Odd Roger Enoksen synes også en slik utvidelse var uproblematisk, sa Nordmo.

Etter gruppemøter var det fortsatt kun Eliassen som ikke ønsket å utvide programstyret til ni.

Disse ble valgt inn i styret

Tollefsen ble valgt inn i styret, sammen med følgende andre: fisker Thomas Wold, tidligere stortingsrepresentant og statsråd Lisbeth Berg Hansen, Wanja Bordewich (ansatt i Forsvaret), Danielle Zanoni (jobber med hvalturisme), ordfører Jonni Solsvik, opposisjonsleder Sveinung Ellingsen og kunstner Nikoline Spjelkavik.

Med personlige varamedlemmer Kjetil Rønning Hansen, Eirik Solvoll, Åse Mette Spjelkavik, Trude Olsen, Camilla Illmoni, varaordfører Knut Nordmo og Tom Stenvol.