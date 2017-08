Kosmonaut skal holde foredrag på Andenes

Andøy

Andrei Borisenko skal holde et gratis foredrag «Life at International Space Station through the eyes of Flight Engineer» Selve foredregat vil skje på den onsdag 9 august kl 17:30 i Kristian Birkelands auditorium.

– Det er jo ganske stort og få en kosmonaut på besøk, det er ikke mange av dem, sier Fredrik Bjarte Pettersen ved nasjonalt senter for romrelatert opplæring til VOL.

Har hatt besøk av astronauter

Tidligere har den svenske austronauten Christer Fuglesang vært på NAROM og signert i Astronatus hall of fame. Planen er at Borisenko også skal gjøre det.

– Vi har hatt besøk av astronauter som har vært i verdensrommet tidligere, men det var før veggen ble opprettet. Vi ville ikke overføre signaturene deres uten samtykke. Derfor var det naturlig å begynne på nytt når Fuglesang skulle komme, fortalte Robert Svendsen i et tidligere intervju med VOL.

Var først ut på "Astronauts wall of fame" Fuglesang besøkte spacesenteret i forbindelse med et foredrag han holdt der fredag kveld. Etter foredraget, som blant annet handlet om hans liv som astronaut, inkludert to reiser i verdensrommet.

Fra Leningrad i Russland

Borisenko kommer fra Leningrad i Russland, og ble i 2003 valgt ut til å bli kosmonaut.

Borisenko var med på ekspedisjon 27/28 og 49/50.