Høken fikk miljøpris

Andøy

– Det var stor entusiasme, men vi har hatt en følelse at anlegget er unikt ut fra erfaringene vi har fra å ha spilt på andre baner, forteller leder for SPK Høken, Stein Hansen.

#påbanen

Under Norway Cups siste dag på Hellerudsletta i Oslo ble det delt ut fem miljøpriser på 30.000 kroner hver. Disse ble gitt til idrettslag som har stått på for at gummigranulatet, som kunstgressbaner inneholder, ikke skal komme på avveie.

Konkurransen #påbanen er startet gjennom et samarbeid mellom Norges Fotballforbund (NFF) og dekkbransjen, der de har satt seg et mål om å redusere svinn gummigranulat med nitti prosent frem til 2020.

De som delte ut prisene var klima- og miljøminister Vidar Helgesen, og president i Norges fotballforbund Terje Svendsen.

– De klubbene som får premie har vært pionérer og gjort en stor innsats. De har vist at de har gode rutiner, tekniske løsninger for å unngå svinn, samt at de kan rydde opp når det likevel er svinn, sa klima- og miljøministeren.

– Forsto at vi var i en slags finale

Hansen forteller at han tidligere i år fylte ut et søknadsskjema til denne konkurransen, men at det tok lang tid før de hørte noe.

– Det var ikke kåret noen vinnere enda, og plutselig en dag fikk vi telefon der Ole Myrvold i NFF ønsket å komme på befaring på banen vår på Bleik. Da forsto vi at vi var i en slags finale, sier han.

Lederen i SPK Høken forteller at det ikke fkk noen tilbakemeldinger, men positive signaler om at anlegget var bygget hundre prosent faglig korret, og at de hadde et godt vedlikehold.

– Det tok igjen lang tid før vi hørte noe, men for litt over en uke siden fikk vi en telefon der vi ble fortalt at vi var en av fem som vant denne prisen på 30.000 kroner.

Ifølge Hansen skal disse pengene brukes på anlegget på Bleik, og for å sikre miljøet ytterligere.

– Tanken er å finne klubber som klarer å gjøre det slik at det gummigranulatet blir værende på banen. De klubbene som har slike anlegg skal også være med å dele sine erfaringer med andre klubber, sier han.

Grønn granulat

Årsaken til at SPK Høken vant denne prisen mener lederen er at de bruker et spesielt granulat på sin bane.

– Vi bruker et grønt granulat som er produsert slik at alle kulene er helt lik på størrelse. Det skjer en kjemisk reaksjon på banen som gjør at denne granulaten ikke danner statisk elektrisitet, og dermed blir der den skal være, fremfor å sette seg på sko, klær og på fotballer.

Hansen mener at å bruke et slikt granulat kan bedre mange klubbers baner og ballbinger.

– Det er ikke alle klubber som selv er anleggseiere, men der kommunen heller eier anlegget. Derfor burde de se det økonomiske i dette, for det må jo etterfylles, hvis ikke blir banen ødelagt.

Det vil si at jo mindre svinn det er på norske fotballbaner og ballbinger, jo bedre blir dette økonomisk for eierne. Dette vil også føre til at det blir bedre for miljøet.

– Det er akkurat dette klima- og miljøministeren og presidenten i NFF er opptatte av. De ønsker at man skal kunne tenke miljø, bærekraft og fine baner, slår Hansen fast.

1.500 tonn på avveie

Helgesen sa at når det kan spilles mye fotball i Norge året rundt, skyldes det at det finnes kunstgressbaner.

– Kunstgressbanene har også en utfordring som vi er blitt mer og mer klar over de siste årene. Fotballforeldre har vært klar over dette gaske lenge, nemlig at disse gummikulene er med over alt. Det er også slik at de gummikulene som ikke havner i gangen eller i vaskemaskinen hjemme, havner i naturen, fortalte Helgesen til de oppmøtte.

Han informerte om at ti prosent av granulatet skylles bort når det regner, eller når det måkes snø.

– Det er uhyre viktig at vi får satt en stopper for det. Disse ti prosentene utgjør 1.500 tonn granulat på avveie, sa han.

Miljø er viktig

– Viktig for oss i NFF å være miljøbeviste. Vi må også huske at kunstgressrevolusjonen har bidratt til at vi kan videreføre og være den største barneidretten i Norge, fortalte president Svendsen.

Hansen mener at idretten trenger å tenke på miljø og nordmenns felles fremtid.

– Det er ingen som ønsker at dette skal havne i for eksempel havet, slik at fisken vi får er full av gummigranulat.

Da de bygde det nye anlegget på Bleik i 2013 gjorde de ifølge lederen ikke noe annet enn å lytte til NFFs anbefalinger og de rådene om hvordan en bane burde bygges.

– Nå har vi et signalanlegg, og dermed blir det viktig å dele denne kunnskapen om hva som er hensiktsmessig og ikke knyttet til bane og miljø.

Konkurransen fortsetter

Konkurransen #påbanen fortsetter, og deles det ut fem priser i halvåret til klubber som utmerker seg.

Hansen oppforder alle klubber til å delta.

– Jeg skrev en veldig enkel søknad, og nå sitter vi her med 30.000 kroner som vi skal bruke på vårt anlegg. Det er veldig viktig å ha fokus på miljø og bærekraft, slår han fast.

De som fikk prisene var: