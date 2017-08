Tryller fram oldemors verden

Andøy

– Jeg har alltid vært glad i å skrive, men da jeg fikk det store materialet etter oldemor – da så jeg omrisset av en stor fortelling, sier den ferske forfatteren til NTB. Hun legger til:

– Dagbøkene hennes ble et vindu inn i en annen tid, det var utrolig spennende å lese seg opp på min egen hjemplass, Andenes.

«Nye veier» er første bok ut i serieromanen «Slekten fra havet» – med handlingen lagt til Andenes og Andøya på 1920-tallet.

– Jeg har jo vokst opp her, og familien vår har vært her i flere generasjoner bakover på mammas side. Tippoldefar var kjent for å være den første på Dverberg som fikk innlagt strøm, samt at han antakelig var den første nord for Trondheim til å anskaffe seg bil. Slike detaljer fra min egen slekt har virkelig vært med på å gi fortellingen farge.

– Fiksjon

Men Årsandøy er nøye på å understreke at det er fiksjon hun har skrevet. Det handler om Ravna, som lever med en alkoholisert mor og en lite tilstedeværende far – som støtt drar ut på fiske. Hun tar seg av lillebroren mens hun drømmer om bedre tider.

Så får hun en gylden sjanse. Hun blir ansatt som såkalt grovtaus på fiskeværets storgård, og slik får hun innpass i en ny verden. Med på ferden til gården følger også bestevenninnen Nore, som har fått en langt finere post, som selskapsdame. Sammen møter de utfordringer den tids kvinner ble stilt overfor.

– Lokalbefolkningen, med mamma i spissen, synes det er stas med bokserien. Det blir moro å lansere den første boka nordpå i sommer, sier forfatteren – som har gjort søring av seg og bosatt seg på Råholt i Eidsvoll sammen med mann og tre barn.

Men hun har brukt hver anledning hjemme på ferie til å gå i fjæra, studere fyret og skue ut mot hav og fjell for å få landskapet hun beskriver på plass. Dette er trakter og områder som tidligere ikke har vært mye omtalt i skjønnlitteraturen.

Et snev Downton

– Det føles fint å kunne sette Andenes på det skjønnlitterære kartet. Jeg både tror og håper at kjenninger av stedet vil se at jeg har vært tro mot geografien. Litt dikterisk frihet har jeg imidlertid også tillatt meg, jeg har blant annet plassert en storgård der det aldri har stått noen storgård, sier Årsandøy.

I serien møter vi to fiktive væreierfamilier, og selv om det virker voldsomt i dag, så er forfatteren klar på at det var store klasseskiller også på små fiskevær.

– Jeg har lest mye om klasseskillene nordpå i gamle dager, og de var helt reelle. Det var vel ikke helt Downton Abbey, men de hadde veldig definerte roller. Noen satt godt i det, andre strevde. Innetauser, grovtauser og selskapsdamer er ikke noe jeg har funnet på, men helt reelle titler.

Åtte bøker planlagt

Hun håper «Sekten fra havet»-serien får mange lesere og beskriver skrivingen som et overskuddsprosjekt. Det er planlagt åtte bøker i serien, og den første utkommer i disse dager. Bok tre og fire vil følge tett på utover høsten.

– Jeg planter tidlig noen antydninger til en stor hemmelighet. Denne store gåten håper jeg får folk litt ekstra nysgjerrig. Og så håper jeg folk liker Ravna. Hun er et sta kvinnfolk som vet hva hun vil. Hun kan ikke fordra folk som er høye på seg selv – det har hun nok etter meg, smiler Årsandøy, og skyter inn:

– Det morsomste med å skrive er å være som Gud selv – og blåse liv i personer, synes den ferske forfatteren. Som ikke har sans for ufeilbarlige karakterer.

– Verken Ravna eller Nore får fremstå som glansbilder. Jeg er veldig opptatt av at alle mennesker har sine feil og mangler, så det hadde blitt helt feil å dikte fram en plettfri heltinne.

(©NTB)