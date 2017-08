Flyr til jul også i år

Andøy

Torsdag i forrige uke var siste tur for Norwegians sommerrute mellom Andenes og Oslo.

Juletradisjon

Nå er billettene for selskapets julefly lagt ut for salg. Fredag 22. desember og lørdag 30. desember er de to dagene Norwegian flyr mellom Andenes og hovedstaden.

Dermed opprettholder Norwegian det som nærmest er blitt en juletradisjon for mange andværinger.

Også Widerøe

I år skal også Widerøe fly direkte mellom Andenes og Oslo til jul. Widerøe har lagt sine flyginger til lørdag 23. desember og lørdag 30. desember.

Widerøe skal fly med Dash 8 300 fra Andenes, som har plass til 50 passasjerer. Flytiden er beregnet til 2 timer og 35 minutter.