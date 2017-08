Andøy

Natur og Ungdom har for tredje gang tatt med seg ungdom på fiskeriarbeidsuka «Fesk førr Framtida» på Andenes.

Her har ni ungdommer fått prøve seg på fiskebåt og på mottak.

– Sterkt møte

Et viktig mål med prosjektet er ifølge organisasjonen å gi ungdom mulighet til å lære om næringa og de politiske kreftene bak.

Dette er for å bidra til økt rekruttering og kunnskap om næringa fra folka som lever av den, melder Natur og Ungdom i en pressemelding.

– Det er sterkt å møte fiskere og folk som bor i lokalsamfunn som er avhengige av fisken, og høre at de har samme oppfatning som oss. Både om hvordan fiskenæringa utvikler seg, der havflåta stadig spiser seg innover kystflåta, og om oljeboring utenfor området, sier Jonas Rønning fra Steinkjer Natur og Ungdom.

Han mener at det er altfor lite kunnskap blant ungdom i Norge i dag om hva fiskeryrket innebærer.

– Denne uka har vært en virkelig øyeåpner. Vi har lært så og si alt.

– Andøyfiskerne tar godt vare på «skårunger» som oss Natur og ungdom i «Fesk førr framtida» sparer ikke på superlativene når de beskriver hvor villige Andøy-fiskerne er til å vise dem yrket sitt, og til å forklare dem hvordan ting fungerer.

– Urovekkende

En annen som mener fisken i havet tilhører folket, er Knut Rosmo.

– Det er urovekkende å se at folkeressursen samler seg på stadig færre hender. Det er ulovlig å behandle kvotene som ei vare, og dette må begynne å få konsekvenser. Trålere som har fått kvoter så og si gratis mot å levere lokalt, som heller leverer fisken på frysehotell, må tas ifra retten til å fiske, mener han.

Unngikk sjøsjuka

Alle deltakerne fikk prøve seg ute på havet, og enkelte var ute et helt døgn på sin første tur. Her ble deltakerne fordelt på garn-, line- og juksabåt. På mottaket fikk de være med på å sløye, sortere og pakke fisken, ifølge Natur og Ungdom.

– Jeg lærte mye på timene på havet. Ikke bare at sjøsjuka er unngåelig, men også hvordan de satte garn og drar det opp. Vi fikk også prøve oss på blant annet bløgging og det å ta ut fisken av garnet. Timene er uvisse, og du er ikke ferdig før jobben er gjort. Det å være fisker er tøft, og de vi var med, er noen av de råeste jeg har møtt. Jeg vil definitivt ha reist ut på båt igjen, sier Anna Gjerde Lied i pressemeldingen.

– Ble inspirert av andværingene

For første gang var også deltakere fra Russland med til Andenes for å lære om norsk fiskeri.

Anna og Kate Gladyo er fra Natur og Ungdom sin søsterorganisasjon i Russland, Aetas, og bor i Arkhangelsk.

– Det har vært en stor opplevelse. Vi har fått mulighet til å snakke med lokale fiskere og fått prøvd å fiske selv for første gang. Det har virkelig vært inspirerende å se hvordan folket på Andenes står opp for sine meninger i blant annet kampen mot oljeboring her, sier Anna Gladyo.