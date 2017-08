– Steikanes artig dugnad

Andøy

De kommer fra Birtavarre og Burfjord i nord til Tønsberg i sør, men opprinnelig var treffet ment for bobileiere i Andøy.

– Jeg så den flotte banen på Dverberg og tenkte at det måtte være en ypperlig plass å ha et høsttreff for andværinger før vi setter inn bilene for vinteren. Det var 28 biler med på det første treffet. Det kom folk fra hele Vesterålen. Treffet spredde seg raskt via jungeltelegrafen, sier Odd Ottesen, som fikk med seg flere andre for å arrangere det første treffet. Siden har det blitt endel større.

– Nye deltakere

Selv om noen av deltakerne har vært med før, kommer det også en del nye til treffet.

– Vi ser at det er endel forandring på deltakerlistene fra i fjor, sier Rolf Stave.

Mat og aktiviteter

Dverbergtreffet går av stabelen 25. til 27. august på idrettsbanen på Dverberg. Med komiteen vil 117 bobiler ta oppstilling på banen for en helg med god mat, sosialt samvær og forskjellige aktiviteter.

Andenes skolekorps skal spille, ordfører Jonni Solsvik står for åpningen, det blir grillet rør og ørret, natursti, fjelltur, leker helgrillet gris, musikk og allsang.

– Vi trenger rundt 500 fisker for å mette alle. I tillegg skal vi ha bacalao, sier Helge Håkonsen, som skal stå for fiskingen.

Klart for bobiltreff på Andøya Klart for Nordlands største bobiltreff Bobilentusiast Fridtjof Tyvold tror røyemåltidet som venter alle deltakerne fredag kveld på helgas bobiltreff på Sætra, er noe av hemmeligheten bak suksessen til det populære arrangementet.

Musikk

– Jan Harald Andersen stiller opp gratis og sørger for musikk. I tillegg skal Gunnar Hagen (opprinnelig fra Andøy) og Bror Hansen fra Lødingen bidra med trekkspill og allsang. De to har stilt opp for nesten alle årene vi har hatt bobiltreff, sier Stave.

Også Tore Pettersen trekkes fram.

– Han stiller opp og sørger for å gjøre klart området før treffet. Han stiller også med store telt. I år får vi også låne stoler og benker fra Sjåbergfestivalen på Stave, sier Stave.

– Sikkerhet

På det meste har det vært 146 bobiler med på treffet (2014).

– I år har fjernet ei rad på grunn av sikkerheten. Derfor blir det «bare» 117 med i år, sier Tore Pettersen.

Ellers stiller Dverberg frivillige brannkorps opp som brannvakter og Norsk folkehjelp er også til stede under hele treffet.

God beredskap berget liv: – Andre burde lære av arrangørene på Sætra For niende gang samlet bobilfolket seg på Sætra ved Dverberg. – Et helt perfekt opplegg. Alt er strålende her – fra underholdning til bespisning og beredskapen for helse og brann, sier Roald og Thyra Dahl fra Narvik. Se bilder fra treffet her på vol.no!

Dugnad

Det er en uavhengig komité som står bak treffet.

– Norsk bobilforening er ikke med på arrangementet. Vi går inn med null kroner til treffet og går ut med null kroner. Dette er en stor dugnad, sier Stave.

– Det er mye arbeid, men det er steikanes artig, sier Vigdis Hansen.

Fordeler overskudd

Men slike treff generere som regel et overskudd. Det gir arrangøren bort til flere gode formål på Dverberg.

– Loddsalget går til varmtvannsbassenget på Dverberg. Ellers får Norsk folkehjelp, Dverberg idrettslag og Dverberg frivillige brannkorps, penger fra treffet, sier Stave.