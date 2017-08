– Forventer ikke massepermiteringer

Andøy

I de siste ukene har det vært noen permitteringer i Leonhard Nilsen og Sønner i Andøy. Administrerende direktør, Frode Nilsen, sier til VOL at det likevel ikke er en situasjon som vil eskalere.

VOL fikk nyss om at det lå an til massepermitteringer i selskapet. Da Nilsen blir konfrontert med dette, opplyser han at dette ikke er tilfellet.

– Vi har ikke sendt ut noe varsel om massepermittering. At enkelte blir permittert er noe som skjer hele tiden, sier han.

– Venter på avgjørelse

Nilsen sier videre at de nå avventer en avgjørelse på en større kontrakt.

– Vi venter nå på en avgjørelse om en større kontrakt. Om vi ikke får den, kan det være fare for flere permitteringer. Avgjørelsen faller mot slutten av august, opplyses det fra Nilsen.