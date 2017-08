– En katastrofe for Ap

Andøy

En måling Infact har gjort for Amedia, viser at Ap får 15 prosent oppslutning i Vesterålen.

Ap til bunns i Vesterålen Sp har 43,4 prosent i Vesterålen I en meningsmåling Infact har gjort for Amedia, får Senterpartiet en oppslutning på 43,4 prosent i Vesterålen. Ap er nede i 15 prosent. Ikke uventet står Høyre sterkest i Ofoten.

– Det er særdeles skuffende at oppslutningen er så lav. Det skyldes at folk ikke er fornøyd med det partiet gjør, og det er trist at den sentrale partiledelsen ikke tar dette inn over seg. Målingen må være et enormt slag for partiet, som normalt ligger på 30 til 35 prosent i Vesterålen ved stortingsvalg, sier Johansen.

Det var NRK som torsdag brakte nyheten om at Johansen ikke vil stemme Ap ved høstens stortingsvalg. Det til tross for at han representerer partiet i fylkestinget i Nordland.

Føler seg latterliggjort

Johansen sier til NRK at han mener partiledelsen sentralt nærmest har latterliggjort kampen for å bevare Andøya flystasjon.

– Når vi kommer med godt begrunnede argumenter, som vi har fått hjelp av fagmilitære til å utrede for oss, blir vi møtt med at dette er tøv og oppspinn. Partiledelsen ler bak ryggen på oss. Det er uheldig. Vi burde blitt lyttet til og trodd, sier han til NRK.

Det gjør at han nå ikke vil stemme på eget parti. Johansen har likevel ingen planer om å melde seg ut av Ap.

– Det å ikke skulle stemme Ap gjør vondt, og jeg har ikke hatt noen god dag i dag. Både på grunn av egen avgjørelse, men også når jeg ser hvordan det går med partiet på målingene, sier han til VOL.

Partileder Jonas Gahr Støre synes det er beklagelig at Johansen ikke vil stemme Ap.

– Han må ta ansvar for sitt valg. Jeg har vært på Andøya og har lyttet. Vi har forsøkt å gi de beste svarene. Vi forutsetter at tallgrunnlaget, som beslutningen er tatt på, holder, sier Støre til NRK.