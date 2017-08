– Forsvarsministeren må komme på banen med strakstiltak

Andøy

Kilder hevdet overfor nettstedet aldrimer.no i forrige uke at det på en halvannen uke ikke hadde blitt gjennomført operative Orion-tokt fra Andøya flystasjon. Dette ville ikke forsvaret kommentere overfor nettstedet.

Årsaken skal være ferieavvikling og en krevende bemanningssituasjon på grunn av vedtaket om å flytte den maritimeovervåkningskapasiteten til Evenes.

For passive

Forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund (NOF) sa til aldrimer.no at forsvarsledelsen ikke tar situasjonen nok på alvor.

– Svaret fra både FD og forsvarssjefen har vært at «vi lytter, vi monitorer og vi overvåker og vi vurderer tiltak». Dette er for passivt. Varsellampene har lyst minst et år, og gått fra gult til rødt. Vi burde allerede for et år siden satt oss ned for å bestemme hvilke tiltak som må iverksette for å forebygge eller hindre den situasjonen som nå er oppstått. Når vi nå må håndtere ting i etterkant må det mer dramatiske tiltak til, og det vil ta lenger tid å reetablere en normaltilstand, sa Bongo til nettstedet.

– Ministeren må på banen

Leder i Nordland SV, Marius Jøsevold, mener forsvarsministeren nå må komme på banen.

– Personellflukten fra Andøya viser hvor katastrofal beslutningen om å legge ned på Andøya er. Vi er i ferd med å sette oss i en situasjon der USA må komme å gjøre overvåkningen for oss, fordi vi ikke har nok personell. Det er sikkerhetspolitisk uansvarlig, sier Jøsevold i en pressemelding.

– Vi trenger en ny regjering som tar personalet i forsvaret på alvor, som går i dialog med fagforeningen for å sikre at vi ikke mister helt avgjørende kompetanse for å drive overvåkning og sikre tilstedeværelse i Nord-Norge. Forsvarsministeren har tidligere sagt at personellsituasjonen skulle ordnes opp i. Det har ikke skjedd. Nå må hun komme på banen med strakstiltak, sier Jøsevold.