– Det frieriet må jeg nok si blankt nei til

Andøy

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) mener Frp og Høyre må samarbeide med Ap om det skal lykkes å få en forutsigbar fiskeripolitikk.

I et intervju med Fiskeribladet sier Sandberg at han personlig skal ta ansvar for at et slikt samarbeid kan bli et reelt alternativ foran neste stortingsvalg om fire år, men at det ikke er aktuelt nå.

– Jeg er trygg på at det jeg har utrettet som fiskeriminister er det som fortsatt må til for å få forutsigbarhet i næringen. Og da må ikke det ødelegges ved et regjeringsskifte, sier han.

– Vi trenger Ap på vår side, understreker Sandberg.

– Vi står ikke så langt fra hverandre. Og Frp og Høyre kan sammen med Ap skape forutsigbarhet i fiskeri- og havbrukspolitikken. Det trenger næringen og derfor må vi enes for å sikre fremtidig politisk forutsigbarhet, mener fiskeriministeren.

– Er mulig

Han mener at et samarbeid med Arbeiderpartiet er mulig.

– Jeg kontaktes stadig vekk av Ap-ere fra hele landet som er enige med meg, så det tror jeg, svarer Sandberg, som også sier at han er interessert i å fortsette som fiskeriminister.

– Om Erna vil ha meg, fortsetter jeg, avslutter han.

– Faller på steingrunn

Aps fiskeripolitiske talsperson, Ingrid Heggø, lar seg imidlertid ikke imponere.

– Vi har vært svært langt fra hverandre i fiskeripolitikken i disse fire årene. Bare ta evigvarende kvoter. Det vil Sandberg ha. Da vi satt i regjering, gikk vi til rettssak for å hindre det. Deltakerloven, råfiskloven og havressursloven er hellige for oss. Sandberg har prøvd seg på deltakerloven flere ganger. Det har blitt stoppet. Han vil også myke opp råfiskloven. Det er helt uaktuelt for. Det er mulig å finne løsninger innenfor eksisterende lovverk, sier Heggø.

Hun sier at Sandberg også vil endre på ting som aktørene i næringen selv har forhandlet seg fram til, og viser til den såkalte trålstigen.

Hun trekker også fram kvotetaket som et uenighetspunkt.

– Dagen etter at Stortinget går fra hverandre, kommer han med økning av kvotetaket, som vi mente skulle tas sammen med Eidessen-utvalget for å se helheten. Frieriet til Sandberg faller på steingrunn og jeg tror ikke det endrer seg om fire år, sier Heggø.