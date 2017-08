Andøy

– Vi fikk telefon rundt midnatt om at Harstad B bare hadde åtte spillere og at de ikke ville komme til Bleik for å spille kamp, sier Stein Hansen i Høken.

Han sier det er ganske åpent når kampen eventuelt blir spilt.

– Vi er opptatt alle helgene framover og kretsen tillater ikke kamper etter siste serierunde. Vi ser helst at vi blir tilkjent poengene, men det er opp til kretsen å avgjøre det, sier Hansen.

– Det som er sikkert er at det ikke blir kamp i dag, sier han.